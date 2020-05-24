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14:03   24 Мая 2020
Политика

Директор ВЦИОМ выступил с критикой материала Bloomberg о рейтинге Путина

Директор ВЦИОМ выступил с критикой материала Bloomberg о рейтинге Путина

Материал агентства Bloomberg о рейтинге президента России Владимира Путина является глупым и ангажированным, об этом заявил директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По словам Федорова, никто из зарубежных журналистов не обращался во ВЦИОМ на тему рейтинга Путина. Как отметил руководитель центра, все данные можно взять на сайте, но интерпретировать их по-разному.

"То, что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность", — цитирует Федорова ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg выпустило материал об уровне доверия Путину, основываясь на данных ВЦИОМ. В статье указывается, что показатель якобы составляет 27%, тогда как на самом деле уровень доверия превышает 67%. В посольстве РФ в США призвали редакцию Bloomberg извиниться за дезинформацию.

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Автор: Илья Романович
#путин #вциом #bloomberg

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