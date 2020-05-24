Военные ДНР подавили огневую точку ВСУ, с которой силовики обстреливали Старомихайловку

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики сумели подавить огневую точку вооруженных формирований Украины, с которой киевские силовики обстреливали пригород Донецка Старомихайловку.

Украинские силовики обстреляли Старомихайловку, что на окраине Донецка. В результате была повреждена трансформаторная подстанция. Об этом рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает РИА Новости.

Как только украинские силовики открыли огонь, защитники ДНР начали ответный обстрел из вооружения, которое не запрещено минскими договоренностями, подавив огневую точку противника.

Гражданская война в Донбассе началась весной 2014 года, после того, как ДНР и ЛНР объявили о независимости. Жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек, как отмечают в ООН.