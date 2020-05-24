Основная проблема – это генератор: Баранец объяснил, почему США не могут создать лазерное оружие

Десантный корабль ВМС США USS Portland 16 мая 2020 года принял участие в испытаниях лазерного оружия высокой мощности. Согласно информации, которой на официальной странице в Twitter поделилось американское командование Тихоокеанского флота, протестированное устройство якобы способно уничтожать находящиеся в воздухе беспилотники. Данными о мощности твердотельного лазера высокого класса представители ВМС предпочли не делиться, но телекомпания CNN, показавшая ролик с испытаниями, утверждает, что речь идет о 150 кВт.

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец в интервью ФБА «Экономика сегодня» признался, что внимательно изучил свыше 20 видеозаписей, на которых продемонстрировано в действии американское лазерное оружие. При этом анализ этих роликов он проводил совместно с различными специалистами. Одни посвятили свою жизнь теме лазеров, другие же разбираются в создании искусственных видеоматериалов.

«К моему потрясению, лишь один ролик, представленный американской стороной, был более-менее похож на правду. Соединенные Штаты давно бахвалятся своими боевыми лазерами. Но как только появляются подобные видеозаписи, у специалистов, разбирающихся в тонкостях лазерного оружия, возникает множество вопросов», – заявил Баранец.

В случае с новой записью специалист также полагает, что это ловко смонтированный графический обман. Объясняя свою позицию, он отметил, что представленному на видео боевому лазеру для работы необходим мощнейший генератор. И именно в этом состоит основная проблема, поскольку США физически не располагают таким техническим устройством, подчеркнул Баранец.

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