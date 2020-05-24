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13:36   24 Мая 2020
Экономика

Российские торговые центры могут временно освободить от налога на имущество

Российские торговые центры могут временно освободить от налога на имущество

Совет Федерации РФ предложил отменить часть налогов для торговых центров в условиях распространения коронавирусной инфекции и вызванного ей кризиса в стране, передает агентство РИА Новости.

Российские торговые комплексы сильно пострадали от вспышки коронавируса. Введение ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19, стало причиной закрытия торговых центров, заведений общественного питания и других мест массового пребывания людей.

Государство осуществляет шаги по поддержке населения и бизнеса в условиях кризиса. Освободить торговые и деловые центры от налогов на недвижимое имущество в 2020 году предложили в Совфеде, сообщает РИА Новости.

Новые поправки в налоговом законодательстве ослабят финансовую нагрузку на владельцев ТРК и помогут им преодолеть потрясения, появившиеся на рынке из-за коронавирусной инфекции.

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Автор: Ирина Большунова
#совфед #тц #коронавирус

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