Российские торговые центры могут временно освободить от налога на имущество

Совет Федерации РФ предложил отменить часть налогов для торговых центров в условиях распространения коронавирусной инфекции и вызванного ей кризиса в стране, передает агентство РИА Новости.

Российские торговые комплексы сильно пострадали от вспышки коронавируса. Введение ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19, стало причиной закрытия торговых центров, заведений общественного питания и других мест массового пребывания людей.

Государство осуществляет шаги по поддержке населения и бизнеса в условиях кризиса. Освободить торговые и деловые центры от налогов на недвижимое имущество в 2020 году предложили в Совфеде, сообщает РИА Новости.

Новые поправки в налоговом законодательстве ослабят финансовую нагрузку на владельцев ТРК и помогут им преодолеть потрясения, появившиеся на рынке из-за коронавирусной инфекции.