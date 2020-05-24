Издание eDruva заявило об антиправительственной пропаганде в Латвии со стороны Малышевой

Влияние иностранных СМИ, а в особенности российских в непростой из-за пандемии COVID-19 период несет угрозу: жители Латвии могут перестать доверять своему государству из-за якобы российской пропаганды на ТВ, обозначило латвийское издательство eDruva.

В период коронавируса граждане стремятся скорее почерпнуть информацию у профильных специалистов, чем у политиков. И в поиске материалов люди обращаются как к своим, так и к зарубежным СМИ. Это касается не только русскоговорящей части прибалтийского государства. Об этом информирует "Полит Россия".

Обозревательница издания Саллия Бенфельде заявила, что особую опасность в текущий момент представляет популярное среди латвийцев российское шоу "Жить здорово", которое ведет врач Елена Малышева. Она полагает, что помимо медицинских советов эксперт может донести до зрителей и свое политическое мнение. А основной контингент смотрящих — пожилые люди, достаточно сильно подвержен такому влиянию со стороны.

"Между советом медицинского характера она будет вплетать также информацию, которая незаметно влияет и формирует взгляды зрителей", — заявила Бенфельде.

Если обозревательница латвийского издания действительно искренне верит в то, что говорит, ей не будет лишним обратится к хорошему специалисту в области психиатрии, специализирующимся на пациентах с манией преследования и навязчивыми состояниями. Такое мнение по ситуации выразила редакция "ПолитРоссии".