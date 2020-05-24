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13:16   24 Мая 2020
Общество

МИД Турции заявил о готовности организовать чартеры для граждан РФ и ФРГ

МИД Турции заявил о готовности организовать чартеры для граждан РФ и ФРГ

Турция готова организовать чартеры для туристов из России и Германии, об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, страна может организовать чартеры до возобновления регулярного авиасообщения, которое прервалось из-за ситуации с коронавирусом. По данным главы турецкого ведомства, страна готова нести ответственность за безопасность российских и немецких туристов "с момента выхода из дома и до возвращения домой", даже если регулярные авиаперевозки не возобновятся.

Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция предпринимает все попытки для возобновления авиасообщения с РФ и ФРГ, решение о старте полетов примут с учетом эпидемиологической обстановки, а также количества заболевших и скончавшихся. Глава МИД Турции подчеркнул, что немало россиян и немцев желают отдохнуть на курортах страны, а Турция будет рада принять гостей. Он также добавил, что страна готова ознакомить все российские ведомства с мерами защиты здоровья в туристических зонах, отелях и аэропортах.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #турция #туризм

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