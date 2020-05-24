ВМС США испытали оружие будущего в Тихом океане

Тихий океан стал полигоном для испытания новейшего оружия. Пентагон опубликовал видео с демонстрацией лазерной установки, которая сбивает летящий беспилотник неподалеку от военной базы Перл-Харбор.

Проверка системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator), как называют ее военные, прошла 16 мая. Оружие установили на носу десантно-транспортного корабля USS Portland. На официальных кадрах виден яркий луч энергии, поджигающий беспилотный летательный аппарат, который после падает в воду.

«Проводя передовые испытания на море с помощью БПЛА и малых судов, мы получим ценную информацию о возможностях системы твердотельного лазерного оружия против потенциальных угроз», — заявил командир USS Portland Керри Сандерс.

Представители ВМФ США отметили, что такая лазерная пушка может быть эффективна не только против беспилотников, но и против небольших вооруженных судов.

Военный эксперт, начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007–2009 годах Сергей Хатылев считает, что говорить о лазере, как о полноценном участнике боевых действий, пока очень рано. Использование такого вооружения требует слишком большого количества энергии.

«Само по себе такое использование лазера – это не новость. Но человечество пока не может дать нужное количества энергии для полноценного использования. Создание одной такой установки заняло около 30 лет. И одного создания мало – нужно же синхронизировать с системами слежения, чтобы лазерное оружие могло постоянно и быстро отслеживать и уничтожать, к примеру, беспилотники. В общем и целом, испытания в Тихом океане – это только единичный эксперимент», — объяснил специалист.

ВМФ США не раскрывает мощность лазерного оружия, однако телеканал CNN сослался на на отчет Международного института стратегических исследований за 2018 год. В нем прописано, что мощность может составлять около 150 киловатт. В будущем человечество научится генерировать в единый луч еще больше энергии, уверен Хатылев.

«После усовершенствования, в будущем такая пушка сможет вывести из строя даже танк. Но на сегодняшний день это пока невозможно», — заключил военный эксперт.

В 2018 году на боевое дежурство в России заступил лазерный комплекс «Пересвет». Действующий на тот момент замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что установка обладает преимуществом перед лазерным оружием США. По его словам, российские ученые «имеют определенный гандикап в этом направлении».

Первый прототип лазерного оружия применили еще в 212 году до нашей эры. Тогда древнегреческий ученый и инженер Архимед смог поджечь паруса вражеских кораблей с помощью солнечных лучей. По сути, это является самым простым объяснением работы лазерного оружия – скопление огромного количества энергии в один смертоносный пучок, поражающий цель.