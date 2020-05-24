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 Минобрнауки РФ рассчитывает на зачисление 100% первокурсников в августе

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Директор ВЦИОМ выступил с критикой материала Bloomberg о рейтинге Путина

Директор ВЦИОМ выступил с критикой материала Bloomberg о рейтинге Путина

 Российские торговые центры могут временно освободить от налога на имущество

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12:55   24 Мая 2020
Политика

Китай нацелен поддержать Россию в отстаивании итогов Второй мировой войны

Китай нацелен поддержать Россию в отстаивании итогов Второй мировой войны

Китайская Народная Республика готова совместно с Российской Федерацией отстаивать итоги крупнейшего вооруженного конфликта прошлого века.

Соответствующее заявление в ходе ежегодной конференции с представителями СМИ сделал глава внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.

КНР планирует усилить стратегическое партнерство с РФ, а также защитить Устав Организации Объединенных Наций и отстоять установленные нормы взаимоотношений между государствами. Также Китай готов общими усилиями с Россией выступить против разнообразных односторонних действий и психологической травли, добавил китайский дипломат.

Телеканал RT сообщает, что Поднебесная намерена сотрудничать с мировым сообществом в целях выявления источника происхождения коронавируса.

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Автор: Борис Нестеров
#рф #политика #китай

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