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12:48   24 Мая 2020
Армия

Представители ЛНР в СЦКК не зафиксировали обстрелов по территории республики за сутки

Представители ЛНР в СЦКК не зафиксировали обстрелов по территории республики за сутки

Украинские военные в течение последних суток не открывали огонь по территории Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК не зафиксировало обстрелов территории республики в течение последних суток, пишет РИА Новости.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в Киеве жители Донбасса провели референдум о самоопределении и приняли решение о независимости региона. В ответ Киев направил в Донбасс армию. 

Согласно данным Организации Объединенных наций, жертвами гражданской войны на Украине стали около 13 тысяч человек.

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Автор: Яна Либерман
#донбасс #украина #лнр

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