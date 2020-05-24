Представители ЛНР в СЦКК не зафиксировали обстрелов по территории республики за сутки

Украинские военные в течение последних суток не открывали огонь по территории Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК не зафиксировало обстрелов территории республики в течение последних суток, пишет РИА Новости.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в Киеве жители Донбасса провели референдум о самоопределении и приняли решение о независимости региона. В ответ Киев направил в Донбасс армию.

Согласно данным Организации Объединенных наций, жертвами гражданской войны на Украине стали около 13 тысяч человек.