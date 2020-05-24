Минобрнауки РФ рассчитывает на зачисление 100% первокурсников в августе

Зачисление 100% первокурсников пройдет в августе, рассчитывает Министерство науки и высшего образования РФ. Об этом информировал замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

Остаются факторы, значительно влияющие на сроки приемной кампании. В основном они зависят от окончания проведения Единого государственного экзамена. Об этом информирует РИА Новости.

Вторая волна сдачи ЕГЭ для тех выпускников, кто по какой-то причине не имел возможности сдать все вовремя, состоится в августе 2020 года. Зачисление первокурсников не будет проводиться, пока экзамены не сдадут все желающие, обозначил Афанасьев.