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 Минобрнауки РФ рассчитывает на зачисление 100% первокурсников в августе

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12:34   24 Мая 2020
Общество

Минобрнауки РФ рассчитывает на зачисление 100% первокурсников в августе

Минобрнауки РФ рассчитывает на зачисление 100% первокурсников в августе

Зачисление 100% первокурсников пройдет в августе, рассчитывает Министерство науки и высшего образования РФ. Об этом информировал замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

Остаются факторы, значительно влияющие на сроки приемной кампании. В основном они зависят от окончания проведения Единого государственного экзамена. Об этом информирует РИА Новости.

Вторая волна сдачи ЕГЭ для тех выпускников, кто по какой-то причине не имел возможности сдать все вовремя, состоится в августе 2020 года. Зачисление первокурсников не будет проводиться, пока экзамены не сдадут все желающие, обозначил Афанасьев.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #егэ #первокурсники #коронавирус

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