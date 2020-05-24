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12:22   24 Мая 2020
Общество

Рекордное число пациентов с COVID-19 были выписаны за последние сутки в Петербурге

Рекордное число пациентов с COVID-19 были выписаны за последние сутки в Петербурге

Более 320 человек, выздоровевших от COVID-19, было выписано из больниц Северной столицы России за последние сутки. Это стало рекордным числом в Санкт-Петербурге с начала пандемии.

Так, число поправившихся достигло четверти от общего количества пациентов с положительным тестом на коронавирус. Об этом информирует ТАСС.

Всего в Северной столице было выявлено 13 339 человек с коронавирусом, за последние сутки — 384. Также в Петербурге было зафиксировано 20 летальных случаев.

За последние сутки в Ленобласти поправились 38 пациентов. Общее количество выздоровевших составило 1011 — это 41% от общего числа выявленных случаев COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #санкт-петербург #коронавирус

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