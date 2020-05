Турция потеряла в Ливии более полусотни БПЛА в противостоянии с ЗРПК "Панцирь-С1"

Турецкие военные активно испытывают на прочность российскую систему ЗРПК "Панцирь-С1", поставленную Ливийской национальной армии (ЛНА) ОАЭ. Для этого Турция активно использует свои беспилотники Bayraktar TB2, которые поставляет ПНС Ливии.

Ливийская национальная армия с начала года уничтожила 54 ударных беспилотных летательных аппарата, поставленных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии Турцией. Большинство беспилотников были уничтожены российскими "Панцирями". Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Стоит отметить, что беспилотники Bayraktar TB2 - удовольствие недешевое. Стоимость каждого - как минимум 5 миллионов долларов США. Получается, что турецкая армия уже потеряла в Ливии более 270 миллионов долларов, лишившись 54 беспилотников.

Турция с начала года в Ливии лишилась уже половины всех имеющихся у Анкары беспилотников. Это не только финансовый урон, но и репутационные потери ВПК Турции.

Только за последний месяц турки лишились около десяти беспилотников в Ливии. 2 мая издание "Аль-Марсад" сообщило, что турецкий Bayraktar ТВ2 врезался в жилое здание в районе Триполи Арада. Как уточнили очевидцы, беспилотник был сбит системами ПВО Ливийской национальной армии.

BREAKING | A Turkish TB2 #Bayraktar UAV #Drone crashed into a civilian house in the Arada neighbourhood in #Tripoli, south of #Mitiga airbase. #Libya #Turkey pic.twitter.com/AHOw0jFCUx