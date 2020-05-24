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11:55   24 Мая 2020
Армия

Турция потеряла в Ливии более полусотни БПЛА в противостоянии с ЗРПК "Панцирь-С1"

Турция потеряла в Ливии более полусотни БПЛА в противостоянии с ЗРПК "Панцирь-С1"

Турецкие военные активно испытывают на прочность российскую систему ЗРПК "Панцирь-С1", поставленную Ливийской национальной армии (ЛНА) ОАЭ. Для этого Турция активно использует свои беспилотники Bayraktar TB2, которые поставляет ПНС Ливии.

Ливийская национальная армия с начала года уничтожила 54 ударных беспилотных летательных аппарата, поставленных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии Турцией. Большинство беспилотников были уничтожены российскими "Панцирями". Об этом пишет Федеральное агентство новостей

Стоит отметить, что беспилотники Bayraktar TB2 - удовольствие недешевое. Стоимость каждого - как минимум 5 миллионов долларов США. Получается, что турецкая армия уже потеряла в Ливии более 270 миллионов долларов, лишившись 54 беспилотников.

Турция с начала года в Ливии лишилась уже половины всех имеющихся у Анкары беспилотников. Это не только финансовый урон, но и репутационные потери ВПК Турции.

Только за последний месяц турки лишились около десяти беспилотников в Ливии. 2 мая издание "Аль-Марсад" сообщило, что турецкий Bayraktar ТВ2 врезался в жилое здание в районе Триполи Арада. Как уточнили очевидцы, беспилотник был сбит системами ПВО Ливийской национальной армии. 

Не прошло и недели, как Отдел военной информации ЛНА сообщил о сбитом беспилотнике, пытавшемся атаковать позиции Ливийской национальной армии на базе Аль-Ватыя. 

На следующий день стало известно, что сбит БПЛА турецкого производства в районе аль-Кабаиля в Айн Заре. А 12 мая стало известно, что ПВО ЛНА сбили БПЛА Турции в районе аш-Шварейф. 

Однако это был далеко не последний утраченный Турцией беспилотник за последний месяц. 16 и 17 мая силы ПВО ЛНА сбили турецкие ударные БПЛА Anka-S над Аль-Ватыей. 

21 мая в Сети появились сообщения о том, что средства ПВО ЛНА уничтожили над Тархуной еще один турецкий беспилотный летательный аппарат. Информацию подтвердили и официальные источники. 

Днем позже отдел военной информации ЛНА сообщил, что средства ПВО сбили сразу два турецких БПЛА, в районе аль-Карият и в районе Абу аль-Гариб, что в южной части города Бани Валид. 

23 мая стало известно, что Ливийская национальная армия уничтожила турецкий беспилотник. Дрон упал в окрестностях аль-Карията.

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Автор: Василий Пименов
#турция #беспилотники #лна

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