Американские «ястребы» планируют взорвать ядерную бомбу под предлогом испытаний в России и Китае

США задумалась о проведении первых ядерных испытаний с 1992 года. Газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источник в Белом доме, пишет, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждала отмену действующего моратория ядерное оружие.

Сторонники испытаний аргументируют их необходимость проведением в России и Китае ядерных испытаний малой мощности. В апреле этого года Госдеп обвинял Россию в тайных экспериментах с ядерным оружием, однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков это опровергал.

На совещании в Белом доме, по данным WP, звучал и политический мотив. Прозванные прессой за воинственность «ястребами» чиновники и военные утверждают, что применение немирного атома ускорит переговоры о заключении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В администрации Трампа мнения разделились.

«Испытания послужат приглашением для других стран, обладающих ядерным оружием, последовать примеру США. <…> Это может стать отправной точкой для беспрецедентной гонки ядерных вооружений», — заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Он также отметил, что позиция Белого дома по новому договору СНВ ошибочна. Ядерный взрыв на американском полигоне только усугубит ситуацию.

Планы США выглядят нелепо после того, как президент Трамп публично осуждал аналогичные действия Северной Кореи, заметил руководитель Информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. В апреле 2018 года Трамп впервые встретился с северокорейским лидером в Сингапуре, где Ким Чен Ын подписал совместный документ о денуклиаризации своей страны. Впрочем, конкретных шагов со стороны Северной Кореи в дальнейшем не последовало.

Эксперт также обратил внимание на голословность обвинений в адрес России со стороны США. Как и в случае с выходом Вашингтона из Договора по открытому небу, нарушение условий ядерного моратория со стороны Москвы ничем не подтверждаются.

«Это может говорить о том, что сторонники военного истеблишмента США сейчас берут верх над сторонниками сдержанного подхода в этой области. Это шаг к новому, более мощному акту современной гонки вооружений. Ядерные испытания не помогут наладить хорошие отношения между странами, экология тоже будет не в восторге. Зная решимость Трампа, никто на его администрацию повлиять не сможет. Надо наблюдать за их действиями», — отметил специалист.

Главная цель таких испытаний для США – модернизация своих ядерных сил. Этот политический шаг не испортит отношения с Россией и Китаем, но заставит страны ввязаться в новый виток лихорадочной гонки за звание «самого вооруженного», подчеркнул Топорнин.

«Я надеюсь, что разум победит, потому что после проведения США таких испытаний начнется уже ядерная гонка, и к чему она может привести – один бог знает. Это очень ответственное дело», — заключил дипломат.

Совет национальной безопасности США отказался от комментариев по поводу планов военных, сообщает WP. Американские чиновники не пришли к окончательному решению, но, по словам источника газеты, дискуссия продолжится.

С 1945 года в мире было проведено около 2000 ядерных испытаний в восьми странах. Больше половины из них провели в США. Последние датированы 23 сентября 1992 года. Тогда на ядерном полигоне в Неваде взорвали заряд чуть менее 20 килотонн.

С 1963 года действует договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. США не ратифицировали соглашение, однако добровольно приняли мораторий на проведение испытаний, который и соблюдали с 1992 года.