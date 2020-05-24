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12:34   24 Мая 2020
Весь мир

Американские «ястребы» планируют взорвать ядерную бомбу под предлогом испытаний в России и Китае

Американские «ястребы» планируют взорвать ядерную бомбу под предлогом испытаний в России и Китае

США задумалась о проведении первых ядерных испытаний с 1992 года. Газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источник в Белом доме, пишет, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждала отмену действующего моратория ядерное оружие.

Сторонники испытаний аргументируют их необходимость проведением в России и Китае ядерных испытаний малой мощности. В апреле этого года Госдеп обвинял Россию в тайных экспериментах с ядерным оружием, однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков это опровергал.

На совещании в Белом доме, по данным WP, звучал и политический мотив. Прозванные прессой за воинственность «ястребами» чиновники и военные утверждают, что применение немирного атома ускорит переговоры о заключении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В администрации Трампа мнения разделились.

«Испытания послужат приглашением для других стран, обладающих ядерным оружием, последовать примеру США. <…> Это может стать отправной точкой для беспрецедентной гонки ядерных вооружений», — заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Он также отметил, что позиция Белого дома по новому договору СНВ ошибочна. Ядерный взрыв на американском полигоне только усугубит ситуацию.

В США задумались о проведении ядерных испытаний

Планы США выглядят нелепо после того, как президент Трамп публично осуждал аналогичные действия Северной Кореи, заметил руководитель Информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. В апреле 2018 года Трамп впервые встретился с северокорейским лидером в Сингапуре, где Ким Чен Ын подписал совместный документ о денуклиаризации своей страны. Впрочем, конкретных шагов со стороны Северной Кореи в дальнейшем не последовало.

Эксперт также обратил внимание на голословность обвинений в адрес России со стороны США. Как и в случае с выходом Вашингтона из Договора по открытому небу, нарушение условий ядерного моратория со стороны Москвы ничем не подтверждаются.

«Это может говорить о том, что сторонники военного истеблишмента США сейчас берут верх над сторонниками сдержанного подхода в этой области. Это шаг к новому, более мощному акту современной гонки вооружений. Ядерные испытания не помогут наладить хорошие отношения между странами, экология тоже будет не в восторге. Зная решимость Трампа, никто на его администрацию повлиять не сможет. Надо наблюдать за их действиями», — отметил специалист.

Главная цель таких испытаний для США – модернизация своих ядерных сил. Этот политический шаг не испортит отношения с Россией и Китаем, но заставит страны ввязаться в новый виток лихорадочной гонки за звание «самого вооруженного», подчеркнул Топорнин.

«Я надеюсь, что разум победит, потому что после проведения США таких испытаний начнется уже ядерная гонка, и к чему она может привести – один бог знает. Это очень ответственное дело», — заключил дипломат.

Совет национальной безопасности США отказался от комментариев по поводу планов военных, сообщает WP. Американские чиновники не пришли к окончательному решению, но, по словам источника газеты, дискуссия продолжится.

В США задумались о проведении ядерных испытаний

С 1945 года в мире было проведено около 2000 ядерных испытаний в восьми странах. Больше половины из них провели в США. Последние датированы 23 сентября 1992 года. Тогда на ядерном полигоне в Неваде взорвали заряд чуть менее 20 килотонн.

С 1963 года  действует договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. США не ратифицировали соглашение, однако добровольно приняли мораторий на проведение испытаний, который и соблюдали с 1992 года.

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Автор: Роман Самойлов
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