Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава России отметил, что заботы епископа Русской православной церкви об утверждении в обществе духовно-нравственных идеалов и семейных ценностей снискали самое глубокое уважение.

В этот же день Православная церковь празднует День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ко дню их памяти приурочен также День славянской письменности и культуры, который впервые широко отмечался в Российской империи в 1863 году — в год тысячелетия обретения азбуки. С 1991 года он был возрожден, а с 2010 года центром его празднества стала столица России — Москва.