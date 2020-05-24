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 Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
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11:19   24 Мая 2020
Общество

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава России отметил, что заботы епископа Русской православной церкви об утверждении в обществе духовно-нравственных идеалов и семейных ценностей снискали самое глубокое уважение. 

В этот же день Православная церковь празднует День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ко дню их памяти приурочен также День славянской письменности и культуры, который впервые широко отмечался в Российской империи в 1863 году — в год тысячелетия обретения азбуки. С 1991 года он был возрожден, а с 2010 года центром его празднества стала столица России — Москва.

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Автор: Яна Либерман
#путин #кирилл

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