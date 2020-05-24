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10:59   24 Мая 2020
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 100 млрд рублей на дотации российским регионам для компенсации снижения доходов бюджетов из-за пандемии COVID-19.

Деньги будут распределены между 56 регионами, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года сократились вдвое по сравнению с двумя предыдущими годами. Как объяснили в пресс-службе правительства, размер дотаций будет определяться для каждого субъекта отдельно, учитывая изначальный уровень расходов бюджета.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос финансовой помощи регионов 15 мая. Дотации необходимы субъектам для того, чтобы оказать поддержку жителям и бизнесу, отмечалось в перечне поручений.  

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #финансы #правительство рф #дотации #регионы рф

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