Число умерших россиян с COVID-19 за сутки составило 153

Количество умерших россиян с коронавирусом за сутки составило 153 человека, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в России.

Число умерших с COVID-19 в Москве за последние сутки составило 59 человек, в Петербурге скончались 20 пациентов, 14 в Дагестане, также по пять человек умерли в Подмосковье и Нижегородской области. Количество летальных исходов с коронавирусом в России за все время пандемии составило 3541.

Оперштаб сообщил о 8599 новых случаях подтвержденного COVID-19 в РФ, с начала распространения вируса в стране тест дал положительный результат на COVID-19 у 344 481 человека.