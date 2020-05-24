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Число умерших россиян с COVID-19 за сутки составило 153

Число умерших россиян с COVID-19 за сутки составило 153

 Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки

Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки
Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

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10:51   24 Мая 2020
Общество

Число умерших россиян с COVID-19 за сутки составило 153

Число умерших россиян с COVID-19 за сутки составило 153

Количество умерших россиян с коронавирусом за сутки составило 153 человека, сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 в России.

Число умерших с COVID-19 в Москве за последние сутки составило 59 человек, в Петербурге скончались 20 пациентов, 14 в Дагестане, также по пять человек умерли в Подмосковье и Нижегородской области. Количество летальных исходов с коронавирусом в России за все время пандемии составило 3541.

Оперштаб сообщил о 8599 новых случаях подтвержденного COVID-19 в РФ, с начала распространения вируса в стране тест дал положительный результат на COVID-19 у 344 481 человека.

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Автор: Василий Пименов
#россия #смерть #коронавирус #COVID-19

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