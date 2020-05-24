Россияне предпочитают наличные банковским счетам в условиях пандемии

Вкладчики российских банков обналичили с начала марта 1,43 триллиона рублей в условиях пандемии COVID-19, что является рекордным показателем, согласно данным Центробанка РФ.

Вспышка коронавируса стала причиной появления финансовых трудностей у россиян. На фоне ограничительных мер по борьбе с опасной инфекцией многие столкнулись с сокращением заработной платы, некоторые потеряли работу. В условиях нестабильной экономической ситуации в стране люди стали опасаться потери своих сбережений, которые хранятся в банках.

Граждане РФ массово обналичивают денежные средства, однако это не самый надежный вариант, так как большинство россиян могут растратить свои накопления в течение нескольких месяцев, считают эксперты.

После ослабления ограничений и постепенного восстановления экономики от последствий коронавируса панические настроения жителей России пройдут и средства граждан вернуться на банковские счета, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.