Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки

Более 8500 новых случаев коронавирусной инфекции было выявлено в Российской Федерации за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Так, общее число выявленных случаев выросло до 344 481. Более 108 000 пациентов с положительным тестом на COVID-19 полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Ранее главный уролог Минздрава России, академик Дмитрий Пушкарь сообщил, что в министерстве надеются на завершение клинических испытаний препарата "Фавипиравир" под торговым наименованием "Арепливир" в течение четырех-восьми недель. Они будут проведены на нескольких сотнях заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Мордовии, в которой производится препарат.