Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число умерших россиян с COVID-19 за сутки составило 153

Число умерших россиян с COVID-19 за сутки составило 153

 Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки

Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки
Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

 Россияне предпочитают наличные банковским счетам в условиях пандемии

Россияне предпочитают наличные банковским счетам в условиях пандемии
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
Число умерших россиян с COVID-19 за сутки составило 153

Число умерших россиян с COVID-19 за сутки составило 153

 Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки

Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки
Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

 Россияне предпочитают наличные банковским счетам в условиях пандемии

Россияне предпочитают наличные банковским счетам в условиях пандемии
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
10:45   24 Мая 2020
Общество

Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки

Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки

Более 8500 новых случаев коронавирусной инфекции было выявлено в Российской Федерации за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Так, общее число выявленных случаев выросло до 344 481. Более 108 000 пациентов с положительным тестом на COVID-19 полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Ранее главный уролог Минздрава России, академик Дмитрий Пушкарь сообщил, что в министерстве надеются на завершение клинических испытаний препарата "Фавипиравир" под торговым наименованием "Арепливир" в течение четырех-восьми недель. Они будут проведены на нескольких сотнях заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Мордовии, в которой производится препарат.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...