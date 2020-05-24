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Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
Число умерших россиян с COVID-19 за сутки составило 153

Число умерших россиян с COVID-19 за сутки составило 153

 Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки

Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки
Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

 Россияне предпочитают наличные банковским счетам в условиях пандемии

Россияне предпочитают наличные банковским счетам в условиях пандемии
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

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 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
10:37   24 Мая 2020
Политика

Глава МИД Китая призвал США к сотрудничеству на фоне COVID-19

Глава МИД Китая призвал США к сотрудничеству на фоне COVID-19

Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И выступил с призывом к Соединенным Штатам прекратить тратить время на обсуждение разногласий и приступить к активному партнерству на фоне распространения коронавирусной инфекции.

По мнению дипломата Китайской Народной Республики, у Пекина отсутствуют намерения по изменению или же замене Америки. Он предложил найти путь для мирного сосуществования двух государств с разнообразными системами и культурами. Об этом написало РИА Новости.

Вашингтон должен создать новую доктрину ведения боевых действий для 21 века, отметил некоторое время назад начальник Пентагона Марк Эспер. Необходимость подобных действий он аргументировал "новыми угрозами" со стороны "стратегических конкурентов" Соединенных Штатов — Российской Федерации и Поднебесной, которые якобы "пытаются получить контроль" над важными водными путями. Об этом сообщает телеканал RT.

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Автор: Василий Пименов
#сша #политика #китай

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