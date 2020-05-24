Глава МИД Китая призвал США к сотрудничеству на фоне COVID-19

Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И выступил с призывом к Соединенным Штатам прекратить тратить время на обсуждение разногласий и приступить к активному партнерству на фоне распространения коронавирусной инфекции.

По мнению дипломата Китайской Народной Республики, у Пекина отсутствуют намерения по изменению или же замене Америки. Он предложил найти путь для мирного сосуществования двух государств с разнообразными системами и культурами. Об этом написало РИА Новости.

Вашингтон должен создать новую доктрину ведения боевых действий для 21 века, отметил некоторое время назад начальник Пентагона Марк Эспер. Необходимость подобных действий он аргументировал "новыми угрозами" со стороны "стратегических конкурентов" Соединенных Штатов — Российской Федерации и Поднебесной, которые якобы "пытаются получить контроль" над важными водными путями. Об этом сообщает телеканал RT.