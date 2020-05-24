Политолог Александр Рар назвал Германию самой мирной страной Европы

Германия является на сегодняшний день самой мирной страной Европы, заявил немецкий журналист и политолог Александр Рар.

По словам политолога, элиты ФРГ выступают за европейскую интеграцию, но одновременно с этим и за ведущую роль США в вопросах безопасности на европейском континенте. Рар отметил, что Германия хотела бы действовать в вопросах экономики в Европе отдельно от Вашингтона.

"Германии важны свои интересы и интересы Европы, а не Америки", — цитирует политолога "Украина.ру".

Как подчеркнул Рар, сближению позиций Восточной и Западной Европы угрожает милитаризация, которая обострит отношения Европы с РФ и КНР.