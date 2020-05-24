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 Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки

Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки
Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

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10:26   24 Мая 2020
Политика

Политолог Александр Рар назвал Германию самой мирной страной Европы

Политолог Александр Рар назвал Германию самой мирной страной Европы

Германия является на сегодняшний день самой мирной страной Европы, заявил немецкий журналист и политолог Александр Рар.

По словам политолога, элиты ФРГ выступают за европейскую интеграцию, но одновременно с этим и за ведущую роль США в вопросах безопасности на европейском континенте. Рар отметил, что Германия хотела бы действовать в вопросах экономики в Европе отдельно от Вашингтона.

"Германии важны свои интересы и интересы Европы, а не Америки", — цитирует политолога "Украина.ру".

Как подчеркнул Рар, сближению позиций Восточной и Западной Европы угрожает милитаризация, которая обострит отношения Европы с РФ и КНР.

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Автор: Руслан Неглинный
#европа #германия

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