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10:09   24 Мая 2020
Общество

Минздрав может завершить клинические испытания лекарства от COVID-19 через 1-2 месяца

Минздрав может завершить клинические испытания лекарства от COVID-19 через 1-2 месяца

Клинические испытания российского препарата от коронавируса российские специалисты намерены завершить через четыре–восемь недель, заявил отвечающий за исследование главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь.

Препарат производится в Мордовии, обратил внимание Пушкарь. По его словам, испытания препарата будут проходить не только в стране производителя, а также в Москве и Петербурге. Первое время лекарство будут применять только для лечения пациентов с новым типом пневмонии средней тяжести, отметил академик. Для более тяжелых пациентов препарат будут применять позже, когда его лучше исследуют, заключил Пушкарь. 

Положительный результат теста на COVID-19 в мире получили 5,3 млн человек. Ученые из разных стран трудятся над созданием лекарства и вакцины от коронавируса. Следить за течением нового типа пневмонии в РФ можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #лекарство #коронавирус

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