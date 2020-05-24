Минздрав может завершить клинические испытания лекарства от COVID-19 через 1-2 месяца

Клинические испытания российского препарата от коронавируса российские специалисты намерены завершить через четыре–восемь недель, заявил отвечающий за исследование главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь.

Препарат производится в Мордовии, обратил внимание Пушкарь. По его словам, испытания препарата будут проходить не только в стране производителя, а также в Москве и Петербурге. Первое время лекарство будут применять только для лечения пациентов с новым типом пневмонии средней тяжести, отметил академик. Для более тяжелых пациентов препарат будут применять позже, когда его лучше исследуют, заключил Пушкарь.

Положительный результат теста на COVID-19 в мире получили 5,3 млн человек. Ученые из разных стран трудятся над созданием лекарства и вакцины от коронавируса. Следить за течением нового типа пневмонии в РФ можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.