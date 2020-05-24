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9:55   24 Мая 2020
Общество

Московские врачи выписали за сутки 2427 выздоровевших от COVID-19 пациентов

Московские врачи выписали за сутки 2427 выздоровевших от COVID-19 пациентов

Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции пациентов в Москве за минувшие сутки увеличилось на 2427 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего с начала пандемии коронавируса из московских больниц выписали 49 840 выздоровевших пациентов. При выписке каждому человеку, которому еще нужно находиться под наблюдением, дают необходимые рекомендации. Полностью вылечившимся жителям Москвы предлагают стать донорами плазмы, которую потом могут применить в лечении пациентов с COVID-19, пишет РИА Новости.

По данным за вчерашний день, Ракова сообщала о 3831 выздоровевшем пациенте. Тогда общее количество выписанных москвичей превышало 47 тыс. человек. Актуальная информация о COVID-19 появляется на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #лечение #выписка #ракова #коронавирус

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