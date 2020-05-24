Российские торговые центры продают через онлайн-сервисы для размещения объявлений

Предложения о продаже ТРЦ стали появляться на российских досках объявлений в Интернете на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает издание Lenta.ru.

Вспышка COVID-19 нанесла огромный урон экономической отрасли РФ. Введение ограничений, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, стало причиной закрытия заведений общепита, торговых центров и прочих мест массового скопления людей.

Торговые комплексы по всей стране столкнулись с огромными убытками из-за падения выручки и снижения поступлений за аренду. Многие владельцы ТЦ приняли решение избавиться от бизнеса, не приносящего в настоящее время дохода. Объявления о продаже торговых центров стали появляться в Сети с заметной регулярностью. Основная часть предложений была опубликована на онлайн-площадках в мае.