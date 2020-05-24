Советник главы США по нацбезопасности заявил, что Калининград делает Европу уязвимой

Решение России разместить большое количество ракет и вооружений в Калининградской области пришлось Европе "кинжалом в сердце", обозначил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью изданию Bild.

Он обратил внимание, что у Калининграда были действительно хорошие предпосылки стать центром торговли, туризма и социальных контактов между Европой и Россией, но вместо этого он превратился в некую "закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами", подчеркнул политик.

Ранее О'Брайен поделился с президентом США Дональдом Трампом информацией о заболевании пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова коронавирусом и его госпитализации. Он подчеркнул, что несмотря на ситуацию с политиком, в Кремле все отлично. Об этом информирует "Царьград".