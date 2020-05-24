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Число умерших россиян с COVID-19 за сутки составило 153

 Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки

Оперштаб РФ заявил о 8599 новых случаях коронавируса за последние сутки
Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

 Россияне предпочитают наличные банковским счетам в условиях пандемии

Россияне предпочитают наличные банковским счетам в условиях пандемии
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9:53   24 Мая 2020
Политика

Советник главы США по нацбезопасности заявил, что Калининград делает Европу уязвимой

Решение России разместить большое количество ракет и вооружений в Калининградской области пришлось Европе "кинжалом в сердце", обозначил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью изданию Bild.

Он обратил внимание, что у Калининграда были действительно хорошие предпосылки стать центром торговли, туризма и социальных контактов между Европой и Россией, но вместо этого он превратился в некую "закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами", подчеркнул политик.

Ранее О'Брайен поделился с президентом США Дональдом Трампом информацией о заболевании пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова коронавирусом и его госпитализации. Он подчеркнул, что несмотря на ситуацию с политиком, в Кремле все отлично. Об этом информирует "Царьград".

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #калиниград

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