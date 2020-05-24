Мишустин распорядился выделить 100 млрд рублей регионам России в связи с COVID-19

Распоряжение о выделении 100 миллиардов рублей для обеспечения поддержки регионов России из-за пандемии COVID-19 подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее премьер-министр также подписал распоряжение о выделении 11,5 млрд рублей на страховые выплаты медицинским работникам. Это позволит произвести не менее 20 тысяч выплат до конца 2020 года. Об этом информировала пресс-служба кабмина.

Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям автомобилей скорой помощи, которые работают с пациентами с подтвержденным коронавирусом (или с подозрением на него), если они заболеют на работе.