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9:17   24 Мая 2020
Политика

Бредихин рассказал о повальном увлечении алкоголем и наркотиками среди военных ВСУ

Бредихин рассказал о повальном увлечении алкоголем и наркотиками среди военных ВСУ

Украинские силовики, несущие службу на линии разграничения с Донбассом, повально увлечены алкоголем и наркотиками. Об этом заявил координатор движения "Донбасс за Евразийский союз" Антон Бредихин.

По словам Бредихина, ВСУ ведут огонь по объектам инфраструктуры ДНР и ЛНР, а также обстреливают ремонтные бригады, которые восстанавливают разрушенное. Как отметил политолог, с президентством Владимира Зеленского на Украине численность военизированной группировки в Донбассе сильно выросла, сейчас солдат более 90 тысяч.

"Обострение конфликта в регионе можно трактовать как некий подарок от ВСУ своему президенту на годовщину его вступления в должность", — заявил Бредихин в интервью ФАН.

Как считает эксперт, "решающее наступление" ВСУ на Донбасс не состоялось потому, что украинские военные деморализованы, они подсели на синтетические наркотики, снабжая ими друг друга.

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Автор: Юлия Яковлева
#донбасс #украина

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