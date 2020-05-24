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Экс-депутат Верховной рады назвала непобедимым союз России и Украины
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8:15   24 Мая 2020
Политика

Экс-депутат Верховной рады назвала непобедимым союз России и Украины

Экс-депутат Верховной рады назвала непобедимым союз России и Украины

Украина выполняла роль "мостика" между Россией и Западом, и в таком союзе Киев и Москва были непобедимы. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман. 

В эфире NewsOne Герман заявила, что к этой концепции была близка "Партия регионов", где депутат состояла, сообщает РИА Новости. По ее словам, геополитической ролью Украины являлось то, что страна была "островком стабильности" на территории Европы.

Киев обеспечивал безопасное взаимодействие России с Западом, в этом и была верная концепция Украины, которая оказалась неугодной мировым трендам. Герман убеждена, что "власть имущие" хотели сделать Россию более податливой, поэтому устроили конфликт с Украиной. 

Ранее экс-депутат Рады назвала хаотичными действия Украины в ситуации с пандемией. По ее словам, Киев плохо организовал борьбу с распространением коронавируса.

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Автор: Яна Либерман
#россия #украина #рада

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