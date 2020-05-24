Мосвичей ждет летом 2020 года экстремальная жара

Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столицы. Об этом сообщает НИИ по проблемам ГО и ЧС.

РИА Новости со ссылкой на всероссийское ведомство пишет, что в июне-июле в ряде регионов страны прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой. Ожидается, что умеренных широтах (в том числе — в Москве и Подмосковье) днем воздух прогреется до 30 градусов тепла, на юге РФ — выше 35 градусов.

Экстремальная жара может сказаться на числе пожаров на территории юга Сибири и Дальнего Востока. В меньшей степени температура воздуха сыграет роль в пожароопасной обстановке на европейской части страны.