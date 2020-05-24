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7:49   24 Мая 2020
Общество

Празднование Пасхи не отразилось на ситуации с COVID-19 в России

Празднование Пасхи не отразилось на ситуации с COVID-19 в России

Празднование Пасхи не повлияло на динамику развития ситуация с COVID-19 в России. Жители РФ дисциплинированно соблюдали режим самоизоляции. Об этом заявил эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Экономист отметил, что после майских праздников рост заболеваемости фиксировался только в Москве. Связано это было с увеличением количества проведенных тестирований. В других российских регионах динамика сохранилась. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"В пасхальные праздники люди не стали общаться больше и не заразили друг друга", - подчеркнул Тавадян.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее положительно отозвался об эпидемиологической обстановке в столице. Он заявил, что в этих условиях можно обсуждать вопрос смягчения ограничительных мер.

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Автор: Юлия Яковлева
#пасха #коронавирус

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