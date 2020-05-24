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7:32   24 Мая 2020
Политика

Пушков напомнил Лукашенко о судьбе Шеварднадзе и Януковича, доверявших Западу

Пушков напомнил Лукашенко о судьбе Шеварднадзе и Януковича, доверявших Западу

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, проявляя интерес к Западу, должен помнить о судьбе экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике отметил, что Шеварднадзе был покладист с американцами, но они заменили его на Саакашвили. Янукович пытался быть хорошим партнером для западных государств, но лидеры этих стран поддержали госпереворот, отправив прежние договоренности на помойку.

У Белоруссии, по словам Пушкова, есть определенное поле для маневра, но не стоит забывать, что политика Запада нацелена не на развитие отношений без внутренних изменений, а на смену строя. Информацией об этом поделился портал "Украина.ру".

"В этих внешнеполитических маневрах есть определенная опасность - того, кто маневрирует, могут переиграть", - подчеркнул Пушков.

Сенатор рекомендует главе Белоруссии проявлять бдительность в поиске баланса между Россией и Западом. Он надеется, что Лукашенко это осознает.

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Автор: Яна Либерман
#пушков #белоруссия #янукович #лукашенко

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