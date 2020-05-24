Названы новые принципы работы магазинов одежды после пандемии

Покупателям одежды придется соблюдать санитарно-защитные нормативы, которые не будут отменяться после окончания периода самоизоляции. Об этом сообщил глава Союзлегпрома Андрей Разбродин.

Эксперт в интервью "МК" отметил, что сейчас в ритейле разрабатываются варианты технологий, которые позволят обеспечивать примерку, выбор фасон и другие процедуры, сопровождающие покупку одежды на удаленке.

Дизайнер Дмитрий Шишкин в свою очередь рассказал, что офлайн-продажи скорее всего сойдут на "нет". По его словам, речь идет о создании цифрового профиля, в которой можно будет заносить мерки.

В свою очередь в пресс-службе крупного онлайн-магазина сообщили, что примерки непосредственно в пунктах выдачи запрещены. Покупатель может забрать вещь домой, примерить и вернуть то, что не подошло.