Депутаты Госдумы обратились к кабмину с просьбой объяснить детали допвыплат врачам РФ

Депутаты Государственной думы просят кабмин конкретизировать критерии допвыплат врачам во время пандемии коронавируса. О запросе парламентариев рассказал первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, а также депутаты Дмитрий Морозов, Алексей Куринный, Сергей Натаров написали обращение правительству РФ с просьбой конкретизировать, что кабмин имеет в виду под "группой риска заражения коронавирусом" и какая сумма была выделена из государственного бюджета на допвыплаты врачам.

Парламентарии уверены, что множественные конфликты в вопросе получения дополнительных денежных выплат возникают из-за отсутствия определенной терминологии. Необходимо также определить: сколько врачей должны были получить денежные компенсации и сколько уже получили.

"Вы работаете в регистратуре, вам денег не положено": типичный пример. Правительство должно четко прописать критерии группы риска — и они, конечно, должны быть широкими", — написал Тумусов в своем Telegram-канале.

Прежде всего депутатов волнуют проблемы, которые мешают руководству медорганизаций осуществлять выплаты врачам. Об этом пишут РИА Новости.