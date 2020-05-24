Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты Госдумы обратились к кабмину с просьбой объяснить детали допвыплат врачам РФ

Депутаты Госдумы обратились к кабмину с просьбой объяснить детали допвыплат врачам РФ

 Академик РАН Брико назвал условие для неуязвимости россиян к COVID-19

Академик РАН Брико назвал условие для неуязвимости россиян к COVID-19
Посольство РФ в США разоблачило Bloomberg в очередной дезинформации

Посольство РФ в США разоблачило Bloomberg в очередной дезинформации

 Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике

Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
Депутаты Госдумы обратились к кабмину с просьбой объяснить детали допвыплат врачам РФ

Депутаты Госдумы обратились к кабмину с просьбой объяснить детали допвыплат врачам РФ

 Академик РАН Брико назвал условие для неуязвимости россиян к COVID-19

Академик РАН Брико назвал условие для неуязвимости россиян к COVID-19
Посольство РФ в США разоблачило Bloomberg в очередной дезинформации

Посольство РФ в США разоблачило Bloomberg в очередной дезинформации

 Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике

Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике
Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

Работа в связке с С-400: новейшая РЛС 59Н6-ТЕ имеет шансы на мировой успех

 Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов

Der Spiegel: американцы настроены на захват космических ресурсов
6:25   24 Мая 2020
Общество

Депутаты Госдумы обратились к кабмину с просьбой объяснить детали допвыплат врачам РФ

Депутаты Госдумы обратились к кабмину с просьбой объяснить детали допвыплат врачам РФ

Депутаты Государственной думы просят кабмин конкретизировать критерии допвыплат врачам во время пандемии коронавируса. О запросе парламентариев рассказал первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, а также депутаты Дмитрий Морозов, Алексей Куринный, Сергей Натаров написали обращение правительству РФ с просьбой конкретизировать, что кабмин имеет в виду под  "группой риска заражения коронавирусом" и какая сумма была выделена из государственного бюджета на допвыплаты врачам.

Парламентарии уверены, что множественные конфликты в вопросе получения дополнительных денежных выплат возникают из-за отсутствия определенной терминологии. Необходимо также определить: сколько врачей должны были получить денежные компенсации и сколько уже получили. 

"Вы работаете в регистратуре, вам денег не положено": типичный пример. Правительство должно четко прописать критерии группы риска — и они, конечно, должны быть широкими", — написал Тумусов в своем Telegram-канале.

Прежде всего депутатов волнуют проблемы, которые мешают руководству медорганизаций осуществлять выплаты врачам. Об этом пишут РИА Новости

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#рф #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...