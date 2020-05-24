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5:52   24 Мая 2020
Политика

Посольство РФ в США разоблачило Bloomberg в очередной дезинформации

Посольство РФ в США разоблачило Bloomberg в очередной дезинформации

Посольство России в США обратилось к редакции Bloomberg с требованием извиниться за дезинформацию в материале о рейтинге доверия президенту РФ Владимиру Путину. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

 

Создается впечатление, что материалы в Bloomberg сделаны для продвижения фейковых графиков и ложных картинок об "отрицательной динамике" в России, отметили российские дипломаты. В посольстве сообщили, что на этот раз мишенью махинаций стал "рейтинг" президента Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

По мнению дипломатов, американское агентство со ссылкой на ВЦИОМ приводит неверные данные о степени доверия к президенту РФ. В посольстве подчеркивают, что Bloomberg по-прежнему неуважительно относиться к своей аудитории, считая, что те не умеют проверять первоисточники. Ведомство продемонстрировало график с сайта ВЦИОМ, где реальный рейтинг доверия составляет 67,9 процента. В посольстве РФ призвали редакцию Bloomberg извиниться перед читателями и проявить профессионализм.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #рейтинг #bloomberg #посольство рф в сша

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