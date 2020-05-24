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5:14   24 Мая 2020
Общество

Академик РАН Брико назвал условие для неуязвимости россиян к COVID-19

Академик РАН Брико назвал условие для неуязвимости россиян к COVID-19

Неуязвимость населения России к COVID-19 появится после вакцинации. Об этом сообщил главный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико.

Эксперт в интервью "Парламентской газете" выразил надежду на скорое создание вакцины. Медик напомнил, по оценке ВОЗ защитить население от инфекции с воздушно-капельным путем передачи поможет только массовая вакцинация.

Причем охват на 95 процентов населения гарантированно обеспечит его неуязвимостью, подчеркнул собеседник. По его словам, вирус не будет распространяться, потому что не сможет найти благоприятную почву для размножения и закрепления.

Академик отметил, что о защищенности населения страны можно говорить, когда коллективный иммунитет составит 60-70 процентов. Европейские данные свидетельствуют о том, что антитела от коронавируса есть у 15 процентов населения.

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Автор: Яна Либерман
#вакцинация #иммунитет #коронавирус

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