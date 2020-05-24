Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике

Глава КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центрального военного комитета ТПК. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

ЦТАК в воскресенье опубликовало материал о заседании. Подписанные главой КНДР указы по итогам встречи были опубликованы 23 мая. Агентство опубликовало фотографию лидера, где он сидит в президиуме на фоне флагов.

Ким Чен Ын не был на публике в течение 20 дней. Предпоследнее его появление было 1 мая — он открывал завод удобрений.

Ранее в СМИ появились слухи о серьезных проблемах со здровьем и даже возможной смерти северокорейского лидера. Однако, на фотографиях и видео с мероприятия на Сунчхонском заводе Ким Чен Ын выглядел бодрым и веселым.