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4:37   24 Мая 2020
Политика

Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике

Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике

Глава КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центрального военного комитета ТПК. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

ЦТАК в воскресенье опубликовало материал о заседании. Подписанные главой КНДР указы по итогам встречи были опубликованы 23 мая. Агентство опубликовало фотографию лидера, где он сидит в президиуме на фоне флагов.

Ким Чен Ын не был на публике в течение 20 дней. Предпоследнее его появление было 1 мая — он открывал завод удобрений.

Ранее в СМИ появились слухи о серьезных проблемах со здровьем и даже возможной смерти северокорейского лидера. Однако, на фотографиях и видео с мероприятия на Сунчхонском заводе Ким Чен Ын выглядел бодрым и веселым.

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Автор: Борис Нестеров
#кндр #ким чен ын

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