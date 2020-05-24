Пик заболеваемости коронавирусом в регионах России наступит через одну-две недели

В Москве пик заболеваемости COVID-19 наступил раньше, чем ожидалось, заявил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Москва и Московская область прошли пик заболеваемости коронавирусом и теперь наблюдается спад. Это связано с увеличением числа проведенных тестов на COVID-19, что привело к снижению темпа распространения заболеваемости.

"В результате пик наступил раньше, а затем начался спад”, — сказал Тавадян.

Напомним, что пик заболеваемости в Москве прогнозировался на последней неделе мая. В интервью РИА Новости Агаси Тавадян заявил, что в регионах он наступит в течение ближайших 1-2 недель.