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3:48   24 Мая 2020
Политика

Замглавы МИД назвал смешными претензии США о "целях" наблюдательных полетов РФ

Замглавы МИД назвал смешными претензии США о "целях" наблюдательных полетов РФ

Причины выхода американской стороны из Договора по открытом небу являются нелогичными, а обвинения в адрес России "вызывают хохот", заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу. По версии Вашингтона, Россия использует наблюдательные полеты для наведения вооружения на американские объекты. 

В программе "Большая игра" на Первом канале замглавы МИД Сергей Рябков назвал объяснения США сумбурными и нелогичными. 

Дипломат подчеркнул, что полеты проходят в соответствии с договоренностями, с определенной аппаратурой наблюдения, которую невозможно откалибровать в собственных интересах.

"Нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета открытого неба находятся представители наблюдаемой страны — это просто смешно", — сказал представитель МИД.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #политика

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