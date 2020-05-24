Глава Палаты представителей Ливии Салех заявил о непризнании Президентского совета ПНС

Глава Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил о непризнании легитимности Президентского совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает телеканал 218News.

Политик заявил, что необходимо объединить страну, выступив за справедливое распределение доходов от газа и нефти. Он отметил, что вмешательство во внутренние дела Ливии недопустимо.

Салех также заявил о важности формирования в Ливии Правительства единства, которое объединило бы три части государства.

Также он выступил за уменьшение на 20 процентов зарплаты депутатов, министеров и тех, у кого она более 3000 ливийских динар.