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США не собирались обсуждать с Россией претензии по Договору по открытому небу — Захарова

США не собирались обсуждать с Россией претензии по Договору по открытому небу — Захарова

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3:02   24 Мая 2020
Политика

США не собирались обсуждать с Россией претензии по Договору по открытому небу — Захарова

США не собирались обсуждать с Россией претензии по Договору по открытому небу — Захарова

США не собирались обсуждать с РФ появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что США выходят из договора и будет вне соглашения, пока РФ "не выполнит обязательства". При этом он не исключил разработку нового договора. Позже МИД РФ заявил, что Москва будет договариваться с Вашингтоном, отметив неприемлемость ультиматумов со стороны США.

США каждые полгода придумывали объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям, заявила Захарова в эфире телепрограммы "Своя правда" на НТВ. По ее словам, Вашингтон выдвигает многочисленные претензии, которые ничем не подтверждает, и в рамках имеющегося механизма не стремится их обсуждать.

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Автор: Юлия Яковлева
#захарова #сша #договор об открытом небе

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