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2:45   24 Мая 2020
Политика

Трамп не нашел у Байдена ни одного положительного качества

Трамп не нашел у Байдена ни одного положительного качества

Журналист попросил американского президента Дональда Трампа назвать положительные качества его вероятного соперника Джо Байдена на выборах главы Белого дома. Тот не смог найти ни одного.

Трампа расспрашивали о Байдене во время передачи Full Measure News. Сначала его попросили назвать сильное качество бывшего вице-президента США. Американский лидер заявил, что здесь было бы уместно рассказать об опыте, но он у политика отсутствует, потому что Байден "не помнит, что он делал вчера". Глава Белого дома также отметил, что его политического конкурента никогда не воспринимали в качестве умного человека.

После вопроса журналиста о положительном качестве Байдена Трамп задумался, а потом признался, что не может ничего ответить. Глава США зато подчеркнул, что о слабых качествах бывшего вице-президента он может говорить целый день.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #байден #трамп

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