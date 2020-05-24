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2:18   24 Мая 2020
Политика

Мисмари рассказал, почему ЛНА перегруппировывает силы в Триполи

Мисмари рассказал, почему ЛНА перегруппировывает силы в Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) перегруппировывает силы, чтобы избежать жертв среди мирного населения Триполи. Об этом сообщил генерал-майор Ахмад Мисмари.

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА)  напомнил, что силы фельдмаршала Халифы Хафтара являются национальным институтом, выражающим интересы всех жителей Ливии. Он подчеркнул, что армия — это не сражающиеся за деньги наемники. Мисмари подчеркнул, что ЛНА — это не сирийские радикалы, которые приезжают в Ливию, чтобы затем сбежать оттуда по морю.

Граждане Ливии смогут отличить правду от лжи, заявил генерал-майор ЛНА. Протурецкие боевики никогда не получат поддержку со стороны ливийцев, отметил он.

Также Мисмари подчеркнул, что торговцы используют Ливию в своих меркантильных целях. Он призвал отличать правду от лжи и ливийцев, спасающих страну, и тех, кто "продал ее президенту Турции Реджепу Эрдогану".

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Автор: Василий Пименов
#ливия #лна

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