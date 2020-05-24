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1:49   24 Мая 2020
Общество

Сенаторы подготовили 44 предложения по поддержке экономики РФ

Сенаторы подготовили 44 предложения по поддержке экономики РФ

Члены Совета Федерации разработали список мер, нацененных на совершенствование законодательства. Об этом пишет РБК, ссылаясь на документ.

Всего в список включено 44 предложения. Одним из них является создание фонда плохих активов, которому банки смогут передавать долги проблемных клиентов с обязательством обратного выкупа.

Также предлагается распространять налог на профессиональный доход на иностранцев. Некоторые меры коснутся рынка ценных бумаг — в частности, предлагается освободить от НДФЛ доход по валютным бумагам, возникающий при перерасчете в рубли.

Сенаторы предлагают освободить от налогов и сборов за второй квартал года все пострадавшие от кризиса области. Также в список включено предложение о подготовке ответных санкций в отношении стран Запада, отмечает РБК.

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Автор: Ирина Большунова
#совфед #коронавирус

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