Сенаторы подготовили 44 предложения по поддержке экономики РФ

Члены Совета Федерации разработали список мер, нацененных на совершенствование законодательства. Об этом пишет РБК, ссылаясь на документ.

Всего в список включено 44 предложения. Одним из них является создание фонда плохих активов, которому банки смогут передавать долги проблемных клиентов с обязательством обратного выкупа.

Также предлагается распространять налог на профессиональный доход на иностранцев. Некоторые меры коснутся рынка ценных бумаг — в частности, предлагается освободить от НДФЛ доход по валютным бумагам, возникающий при перерасчете в рубли.

Сенаторы предлагают освободить от налогов и сборов за второй квартал года все пострадавшие от кризиса области. Также в список включено предложение о подготовке ответных санкций в отношении стран Запада, отмечает РБК.