СМИ: советник премьер-министра Великобритании дважды нарушил карантин

Доминик Каммингс дважды нарушал самоизоляцию при подозрении на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в газете Daily Mirror.

Ряд сотрудников канцелярии британского премьера Бориса Джонсона находились на режиме самоизоляции на фоне коронавирусной инфекции. Об этом говорилось в конце марта 2020 года. Среди всех сотрудников был и Доминик Каммингс, у которого наблюдались легкие симптомы заболевания.

Британская газета Daily Mirror сообщила, что советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс два раза нарушал режим самоизоляции. Отмечается, что во время карантина Каммингс вышел из своего дома в Лондоне и отправился за 400 километров в город Дарем, где живут его родственники. Позже, 31 марта в местное отделение полиции поступила жалоба на возможное нарушение режима самоизоляции.