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0:59   24 Мая 2020
Политика

ЦПВС: армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование в Сирии

ЦПВС: армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование в Сирии

Силы армейской авиации РФ в Сирии провели воздушное патрулирование. Об этом заявили на брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР (ЦПВС).

На брифинге рассказали, что в Сирии продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. Этот документ был подписан прошлой осенью в Сочи. В его рамках военная полиция РФ провела патрулирование по нескольким маршрутам.

В сирийском Идлибе действует режим прекращения огня. Со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов за последние сутки зафиксировано не было. Перемирие нарушили боевики запрещенной в РФ террористической группировки. Они обстреляли пять населенных пунктов в таких сирийских провинциях, как Латакия и Идлиб.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #идлиб #патрулирование #цпвс

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