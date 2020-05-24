Попытавшийся ограбить "Альфа-Банк" в Москве мужчина признал вину

Задержанный за попытку захватить заложников в "Альфа-Банке" в российской столице дал признательные показания. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Кадры допроса мужчины обнародованы на YouTube-канале ведомства. Задержанный в ходе допроса заявил, что признает свою вину.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Неизвестный злоумышленник зашел в отделение "Альфа-банка", расположенное в центр Москвы — на улице Земляной вал.

Мужчина заявил, что у него при себе бомба, с помощью которой он намерен взорвать отделение банка. Никто не пострадал, злоумышленника оперативно задержали. Личность его установлена, сообщили в полиции.