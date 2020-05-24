Медведчук: Саакашвили используют для внешнего управления Украиной

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей новой должности может быть использован в качестве проводника политики внешнего управления Украиной. Так считает депутат Рады Виктор Медведчук.

Парламентарий заявил, что грузинский политик за годы работы на Украине не принес пользу ее жителям. Новое назначение создано для Саакашвили искусственно. Ничего полезного, по словам Медведчука, на этом посту он не сделает. Информацией об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" поделился в эфире спутникового телеканала RTVI.

Депутат Рады не уверен, что Саакашвили будет комфортно работать при президенте Владимире Зеленском. Он отметил, что здесь нужно исходить из того, что этот человек может сделать. Должность грузинского политика не имеет реального влияния на ведомства и комитеты, которые должны заниматься реализацией реформ.

"Это очередной проводник политики внешнего управления", - убежден Медведчук.

Приказ о назначении Михаила Саакашвили был подписан 7 мая сего года. Теперь он на Украине является главой исполнительного комитета реформ.