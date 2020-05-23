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23:09   23 Мая 2020
Армия

Помощник Трампа заявил о готовности сотрудничать с Россией в рамках нового ДСНВ

Помощник Трампа заявил о готовности сотрудничать с Россией в рамках нового ДСНВ

США видит большой потенциал в сотрудничестве с Россией в работе над новым Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

В интервью немецкому изданию Bild Роберт О'Брайен считает, что выход США из Договора по открытому небу не повлияет на гражданские авиа перелеты и не означает начало новой холодной войны. По его словам, обе страны встретились с проблемами из-за коронавируса. Он отметил, что Китай должен будет понести ответственность за свои действия. Об этом пишет ТАСС.

Помощник президента США рассказал, что США стремятся к хорошим отношениям с Россией. Он также отметил, что президенты США и России совместно с королем Саудовской Аравии сделали многое, чтобы стабилизировать нефтяные мировые рынки.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #трамп #дснв

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