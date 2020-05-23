Приезжающих в Татарстан не будут отправлять на карантин при отсутствии COVID-19

Приезжающих в Татарстан не будут отправлять в инфекционный изолятор при предоставленных доказательствах, что они здоровы. Соответствующий указ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Инфекционные обсерваторы не будут направлять лиц, прошедших перед приездом в Татарстан изоляцию на территории других субъектов РФ при предъявлении соответствующих документов. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня, 23 мая.

Власти республики Татарстан отмечают, что изоляция отменяется для переболевших COVID-19 при наличии справки из соответствующего медучреждения. Также освобождены от мер самоизоляции те, кто может предъявить результат отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, сделанный не менее чем за два дня до прибытия в Татарстан.

На сегодняшний день, 23 мая в республике Татарстан зафиксировано 2697 случаев коронавирусной инфекции, 76 из них - за последние сутки. Отмечается, что выздоровели 1825 пациентов с подтвержденным COVID-19. Вся актуальная информация по коронавирусу находится на портале стопкоронавирус.рф.