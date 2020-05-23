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 Жителям Подмосковья во время пандемии понадобилось более 28 млн цифровых пропусков

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21:59   23 Мая 2020
Общество

Жителям Подмосковья во время пандемии понадобилось более 28 млн цифровых пропусков

Жителям Подмосковья во время пандемии понадобилось более 28 млн цифровых пропусков

Введенный из-за пандемии коронавируса пропускной режим в Московской области был отменен с 23 мая. За время его действия жителям Подмосковья оформили более 28 млн цифровых пропусков.

По состоянию на 17:00 22 мая цифровые пропуска в Московской области были оформлены 28 191 582 раза. Об этом заявили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Наибольшее количество цифровых пропусков было оформлено для физических лиц - свыше 24,7 млн. Юридические лица для своих сотрудников сделали более 3,4 млн пропусков.

Пропускной режим действовал в Подмосковье с 15 апреля сего года. С 13 марта в регионе из-за ситуации с распространением коронавируса были запрещены публичные массовые мероприятия, а с 29 марта здесь действует режим всеобщей самоизоляции.

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Автор: Руслан Неглинный
#подмосковье

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