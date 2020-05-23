ВМС США испытали лазерное оружие неподалеку от Перл-Харбора

Система твердотельного лазерного оружия была испытана американцами в Тихом океане. Ее применили для уничтожения беспилотника, сообщили в командовании Тихоокеанского флота США.

Испытания прошли 16 мая. Сбить беспилотник было поручено лазерной установке, размещенной на борту десантно-транспортного корабля USS Portland. Судно находилось неподалеку от базы Перл-Харбор.

ВМС США опубликовали короткий видеоролик, на кадрах которого был виден корабль с лазерной установкой на носу. Появившийся яркий луч был устремлен вдоль поверхности моря. Затем показали загоревшийся беспилотный летательный аппарат.

Американцы уже проводили испытания лазерного оружия. Дрон в качестве цели применялся впервые.